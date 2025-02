Calcionews24.com - Mazzarri, domani il giorno decisivo: volo a Teheran per chiudere con l’Esteghlal, le ultime

Leggi su Calcionews24.com

sempre più vicino al trasferimento in Iran:incontroperconWalterè sempre più vicino ad accettare l’offerta degli iraniani del. Come riportato da Nicolò Schiraè atteso un incontro atra il tecnico e la dirigenza del club perl’affare. ? Excl. – #FCEsteghlal have .