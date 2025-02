‘MAYHEM – The Celebration’ un evento a Milano per celebrare il nuovo album di Lady Gaga

Leggi su Funweek.it

Uscirà il 7 marzo ildiMAYHEM e – per l’occasione – anche i fan si preparano ad accogliere ilprogetto discografico. In particolare,si prepara a una notte imperdibile. In occasione dell’uscita di MAYHEM, Sui Generis, Klub– in collaborazione conExplore – organizzano MAYHEM -The Celebration, unspeciale dedicato ai fan per divertirsi e festeggiare insieme l’uscita del settimo disco della cantante.L’si terrà la sera di venerdì 7 marzo – dalle 22:00 alle 2:00 – presso Sui Generis, in Via Castaldi 31, nella cornice del quartiere di Porta Venezia. Ad accompagnare la serata, il DJ set di Klubcon Luca Gedda che farà ballare i fan con una selezione di brani che ripercorrono tutta la carriera dida The Fame alle unreleased, fino alle tracce di MAYHEM.