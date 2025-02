Vicenzatoday.it - Maxi rogo al deposito attrezzi, presenti delle bombole gpl: massima allerta

Dalle 19:45, di lunedì 24 febbraio, i vigili del fuoco stanno operando in via Molano a Zugliano per l’incendio divampato all’interno di une mezzi agricoli, di circa 400 metri quadri. Nessuna persona è rimasta convolta.Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Schio.