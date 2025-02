Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa tra egiziani a Tolentino: 6 arresti

(Macerata), 24 febbraio 2025 – Seidopo latra. Più di dieci gli uomini coinvolti, tra botte, calci, urla e sprangate. Tutti dipendenti di ditte che lavorano sul territorio, nei cantieri della ricostruzione post-sisma. La lite in centro storico Sabato, intorno alle 13, la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di una lite avvenuta in centro storico, che si è trasformata in una vera e proprianei pressi di un bar. Sono arrivati sul posto due equipaggi del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Belforte del Chienti, oltre a una pattuglia della Polizia locale. Alcuni dei soggetti coinvolti nell’episodio sono stati quindi subito fermati e identificati, nonostante il tentativo da parte di alcuni di darsi alla fuga raggiungendo un loro domicilio, a pochissima distanza dall’esercizio commerciale.