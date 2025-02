Dayitalianews.com - Maxi rapina a Fiumicino, auto in fiamme e chiodi per bloccare le strade: banda in fuga

Dopo aver assaltato la ditta di trasporti internazionali “Edgar”, i malviventi sarebbero riusciti a scappare indisturbati.Veicoli incendiati edisseminati sull’asfalto per assicurarsi lasenza ostacoli. È questa la strategia adottata dal gruppo criminale che, nella mattinata di oggi, lunedì 24 febbraio, ha messo a segno unapresso la filiale didella società di trasporti internazionali “Edgar”, situata all’interno del complesso commerciale Commercity.Dopo aver preso d’assalto la sede dell’azienda e sottratto apparecchiature tecnologiche e informatiche, itori hanno sbarrato ogni via d’accesso e di uscita intorno a Commercity, dando allee furgoni. Per ostacolare eventuali inseguitori, hanno inoltre disseminatoe spuntoni lungo via Portuense, via della Muratella e via Eiffel.