Agi.it - Maxi operazione contro la mafia a Catania, tra i 19 indagati anche un deputato ARS

AGI - Ha colpitoi vertici di Cosa nostra catanese e "figure istituzionali risultate ad essi legati" l'anti, denominata "Mercurio", scattata all'alba nelle provincie die Siracusa. I carabinieri del Ros hanno eseguito la misura cautelare emessa dal gip disu richiesta della procura distrettuale, a carico di 19. Le persone coinvolte sono accusate di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata estorsioni, traffico e spaccio di sostanza stupefacente, trasferimento fraudolento di valori e scambio politico elettorale, intervenendo direttamente sulle istituzioni e la pubblica amministrazione. Sequestrati beni per un valore di un milione di euro.Giuseppe Castiglione,Ars, tra gliUndell'Assemblea regionale siciliana è nell'elenco dei 19 destinari della misura della custodia cautelare in carcere, nell'ambito dell'anti"Mercurio" dei carabinieri del Ros, scattata nelle province die Siracusa per associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e trasferimento fraudolento di valori.