Agi.it - Maxi confisca al clan Casamonica: oltre 3 milioni di euro tornano allo Stato (VIDEO)

Leggi su Agi.it

AGI -di immobili e beni mobili di ingente valore, tra cui argenteria, gioielli e un autoveicolo, disponibilità finanziarie, per un valore complessivo didi, nei confronti di Giuseppee del figlio Guerrino, detto Pelè. Si tratta della conclusione di un'importante operazione di polizia giudiziaria e testimonia la straordinaria azione congiunta della Procura capitolina e della Questura di Roma volta a contrastare la criminalità organizzata, ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati per essere restituiti alla collettività in un percorso di legalità. Il 16 giugno 2020 eraeseguito il sequestro dei beni disposto dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Roma e del Questore di Roma in concomitanza con l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare di 20 aderenti all'associazione mafiosa denominata "" facenti capo a Giuseppee a Ferruccio, tutti fortemente indiziati di organizzate ed estese attività usurarie e di esercizio abusivo del credito, con conseguenti condotte estorsive nonché, di intestazione fittizia di beni.