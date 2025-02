Bresciatoday.it - Mauro è scivolato sul ghiaccio ed è precipitato nel vuoto per più di 100 metri

Benicchio, 50 anni, la vittima del tragico incidente in montagna di domenica pomeriggio sul Pizzo Camino, in territorio di Borno, Valcamonica. Era in compagnia di alcuni amici e insieme stavano risalendo la vetta, con l'obiettivo di raggiungere la cima a quota 2.492di altitudine.