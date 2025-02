Ilgiorno.it - Mauro Benicchio, alpinista esperto e appassionato di montagna: chi era il 50enne precipitato dal Pizzo Camino

Borno (Brescia) – Gli amici lo hanno visto scivolare all’improvviso, appena superata la vetta del. Una delle più note cime che fanno da confine tra le province di Brescia e Bergamo, sulle Orobie. Tragedia, domenica attorno alle 11.30 nel territorio comunale di Borno a quasi 2.500 metri di altezza, in un punto in cui la vista si estende su quasi tutte le alpi bresciane, in una giornata dal cielo terso e azzurro, che ha invogliato alle escursioni. La vittima è un uomo bergamasco di 50 anni,, residente a Sotto Il Monte Giovanni XXIII.è caduto dalla cresta raggiungibile sia dalla Valle Camonica, partendo da Borno, sia dalla Valle di Scalve nella bergamasca, salendo da Schilpario. Ilsi trovava con altri tre amici ed è salito dal versante bergamasco senza legarsi in cordata con gli amici.