Mattia Chiara Iago Shaila e Giglio nuovo eliminato dal GF | risultati dei sondaggi

Nell’ultima puntata del Grande Fratello sono finiti in nominationCainelli,Fumagalli,Gatta,Garcia e Luca. Il pubblico è chiamato a votare il suo preferito, per salvarlo dall’eliminazione. Il gieffino con meno preferenze stasera lascerà definitivamente la casa del Grande Fratello (fatta eccezione per, che ha il bonus che la farebbe tornare in gioco).Chi sarà il prossimotra?Stando aideisu siti, forum e pagine social dedicate al Grande Fratello i tre concorrenti che non rischiano l’eliminazione sono Gatta, Garcia e Fumagalli, mentre i meno votati sul web sonoe la Cainelli. Uno tra Luca eabbandonerà il programma? Non è detto, perché in queste ore l’enorme fandom delle Zelena (ormai fan solo di Zeudi) sta votando in massa pere le fan di Jessica Morlacchi stanno supportandoper evitarne l’eliminazione.