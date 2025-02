Oasport.it - Mattia Bellucci perde nettamente contro Diallo nelle qualificazioni ad Acapulco. Il lombardo ripescato però nel main draw

(n.70 ATP) è stato sconfitto in maniera netta dal canadese Gabriel(n.89 ATP) nell’ultimo turno delledel torneo di. Sul cemento messicano, il nordamericano si è imposto col punteggio di 6-1 6-0 in 1 ora e 11 minuti di gioco. Una sfida dominata da, chenon ha precluso il cammino diverso il. Il ritiro di Lorenzo Musetti, infatti, ha permesso aldi accedere al tabellone principale da lucky loser, dove affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina al primo round.update:IN:(LL, will play against Davidovich Fokina)— Entry List Updates (@EntryLists) February 24, 2025Nel primo set l’azzurro va immediatamente sotto di un break, commettendo diversi errori in manovra e faticando soprattutto coi colpi al rimbalzo a trovare la giusta profondità.