Mati titolare, quanta emozione

DE CECCO 6 (att. 0% su 1, ric. 0% su 1, 2 ace, 4 b.s.) – Vive con la squadra gli alti e bassi ormai consueti, incluso un lungo e profondo blackout nella seconda metà del secondo set. Nel finale, nervi saldi e ottima lettura del momento di Davyskiba. Rimane da parte sua qualche sofferenza negli spostamenti, difensivi soprattutto. BUCHEGGER 6,5 (att. 59% su 34 con 3 err. e 1 muro sub., 2 ace, 6 b.s.) – Da 8 pieno fino a un quarto d’ora dalla fine, ricasca negli errori purtroppo ancora frequenti dei suoi finali di partita; si rialza però, e una delle zampate decisive la piazza lui. Al servizio, analogamente a molti compagni, parte a spron battuto poi diventa falloso. DAVYSKIBA 6,5 (att. 48% su 25 con 2 err. e 5 muri sub., ric. 56% su 36 con 1 err., 3 ace, 4 b.s.) – Come Buchegger ma alla rovescia, tre set di abulia e poi un rush finale da fuoriclasse: quattro degli ultimi sei punti della partita sono suoi.