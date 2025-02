Ilfattoquotidiano.it - Materiali sostenibili e soluzioni intelligenti. L’impatto ambientale Duster lo riduce così

Anche circa la nuova Daciaun interrogativo è d’obbligo: quali sono le prestazioni che contano? Quelle che contano davvero, s’intende? Nella migliore delle configurazioni passa da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi (9,9” per la precisione). La variante più veloce raggiunge i 180 all’ora, mentre quella più razionale sfiora i 1.400 chilometri di percorrenza. Poi ci sono le prestazioni che riguardano lo spazio interno o la capacità del vano bagagli. O, ancora, i consumi e le emissioni legate anche alla progressiva elettrificazione. Per non parlare del rapporto qualità / prezzo che permette di portarsi a casa un Suv di successo da 4,34 metri di lunghezza con meno di 20.000 euro.E ci sono le prestazioni legate all’ambiente, che dipendono anche dall’adozione dipiùcome lo Starkle, che contiene fino al 20% di polipropilene riciclato ed è utilizzato allo stato grezzo, senza vernici,ndol’impronta ecologica derivata dal suo processo di produzione.