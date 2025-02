Ilrestodelcarlino.it - Matelica mette in riga Pescara. L’Italservice vince la maratona

HALLEY81AMATORI72 HALLEY: Arnaldo 6, Rolli, Panzini 12, Pali ne, Mentonelli 3, Dieng 23, Morgillo 16, Zanzottera ne, Riccio 16, Gaeta ne, Musci 2, Eliantonio 3. All. Trullo. AMATORI: Romondia 12, Cortese 8, Cocco 6, Morigi, Barbieri 5, Allier 17, Di Donato 5, Di Giovanni ne, Rajola ne, Giacomi 8, Dervishi, Buscaroli 11. All. Gabriele. Parziali: 25-17, 20-24, 26-21, 10-10. La squadra di coach Trullo, al debutto casalingo nel Play In Gold, batte gli abruzzesi e continua la sua corsa in attesa del big match interno di domenica con la Carver Roma. Priva dell’infortunato Zanzottera, la Halley è partita a razzo, dominando il primo quarto e restando padrona del match fino a metà del secondo, poi ha avuto un black out e ha subito un pesante 14-0 da parte degli avversari, i quali – poco prima del riposo – hanno messo per la prima volta la testa avanti nel punteggio (37-38).