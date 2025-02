Quotidiano.net - Marzo: tradizioni, proverbi e detti che annunciano il ritorno della primavera

rappresenta il confine tra l’inverno e la promessa di una stagione più mite. Con la fine dei giorni più freddi, insieme aldelle prime giornate di luce e tepore, si risvegliano i cinque sensi e ogni percezione sembra amplificarsi: gradualmente tornano a farsi sentire i cinguettii e i suoninatura, mentre la terra fangosa si ricopre dei colori vividi delle prime fioriture.rappresenta un periodo di transizione. Nei secoli ha ispiratoche raccontano l'attesa del risveglionatura e la speranza di nuovi inizi. Come testimoniano idel mese, il clima talvolta è ancora capriccioso: oscilla tra giornate tiepide e improvvisi ritorni del freddo. Tuttavia, eventi come l’equinozio didiventano il simbolonuova stagione, a lungo attesa e finalmente in arrivo, annunciata dagli uccelli e dai germogli che sbocciano.