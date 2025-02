Tutto.tv - Martina e Ciro si sono già lasciati dopo UeD? Lei replica, ma fa una gaffe

In queste ore stanno circolando delle indiscrezioni alquanto incresciose che riguardanoDe Ioannon eSolimeno. La coppia, che ha lasciato Uomini e Donne solo da poche settimane, potrebbe essere già nel mezzo di una crisi profonda. Alcune segnalazioni, infatti, riportano che tra i due ci sarebbero dei problemi. Sulla faccenda è intervenuta anche, seppur in maniera velata. I rumor suUomini e Donne: c’è crisi?De Ioannon eSolimenodavvero in crisi? L’influencer Deianira Marzano ha riportato le segnalazioni di alcuni utenti del web, i quali hanno rivelato di aver visto chie chiin giro per locali, ma non insieme. Nel caso specifico,è stato avvistato all’interno di un locale a Frattamaggiore vicino Napoli.