Sport.quotidiano.net - Martin si infortuna anche alla mano sinistra e salta l’esordio in Thailandia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Madrid, 24 febbraio – La sfortuna colpisce nuovamente Jorge. Il campione mondiale di MotoGp 2024 sarà costretto are la prima gara della nuova stagione prevista indomenica prossima a causa di un infortunio subitodurante un allenamento delle ultime ore svolto ad Andorra. Un duro colpo quello subito dall’iberico che si va ad aggiungererovinosa caduta in occasione delle prove generali in vista della nuova stagione in quel di Sepang avvenuta lo scorso 5 febbraio quando il pilota dell’Aprilia riportò la frattura delladestra, oltre a quelle del piede sinistro sul quale i medici decisero di non intervenire, e che aveva già messo in dubbio una sua eventuale presenza ai nastri di partenza del motomondiale. Ora la casa motociclistica di Noale sarà costretta a rinunciarepropria punta di diamante almeno per la prima tappa del mondiale sperando di poterlo recuperare in vista del Gran Premio dell’Argentina previsto per il weekend del 14-16 marzo, puntando tutto sulle doti di Marco Bazzecchi, il quale aveva già messo in mostra il proprio talento in occasione del GP thailandese della scorsa stagione classificandosi al terzo posto.