Metropolitanmagazine.it - Martin Scorsese esorta Mattarella e Meloni a salvare i cinema di Roma dalla trasformazione in centri commerciali

, Jane Campion e Wes Anderson sono tra i firmatari di un appello per scongiurare l’imminente minaccia che una parte sostanziale deidipossa essere convertita ine supermercati in base alla proposta di legge regionale. L’allarme sul futuro deidella Città Eterna è nato il mese scorso dopo che le società di gestione patrimoniale Colliers Global Investors e Wrm Capital hanno vinto un’asta immobiliare e hanno acquisito nove saletografiche per una cifra stimata di 50 milioni di euro. Alcune di queste sedi, come ilAdriano, sono pienamente operative, mentre altre sono state chiuse da tempo. Probabilmente la persona dietro il fondo sia il finanziere italo-britannico Raffaele Mincione.Nel frattempo, è in fase di elaborazione un nuovo provvedimento legislativo regionale, che sarà sottoposto ad approvazione questa settimana, che eliminerebbe le norme che attualmente impediscono aididi essere convertiti in qualsiasi altro tipo di attività oltre a quella di spazio culturale.