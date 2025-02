Ilfattoquotidiano.it - Marsiglia, esplosione nel consolato russo per una bottiglia incendiaria: nessun danno né feriti. Zakharova: “Atto terroristico”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’è avvenuta all’interno del, poco prima delle 8 di questa mattina: non risultano vittime. Lo ha confermato il console della Federazione Stanislav Oranskiy ai media internazionali. La notizia era già stata diffusa dall’emittente francese Bfmtv. Ilsi trova in Avenue Ambroise-Paré, nell’VIII arrondissement. Nel distretto sono raggruppati molti consolati, tra cui quelli di Egitto, Tunisia, Armenia e Sao Tomé e Principe. Sul posto sono presenti circa trenta tra vigili del fuoco e poliziotti.La Russia: “attacco” – La portavoce del ministero degli Esteri, Maria, ha dichiarato alle agenzie russe che l’incidente presenta “tutti i tratti distintivi di un attacco”. Dunque ha invocato indagini da parte delle autorità francesi, “nonché misure per rafforzare la sicurezza delle missioni estere russe”.