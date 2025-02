Quotidiano.net - Marsiglia, esplosione al consolato russo. Mosca: “E’ terrorismo”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 febbraio 2025 - Nel giorno del terzo anniversario della guerra tra Russia e Ucraina, un'si è verificata nei pressi della sede del. Lo riferisce l'emittente Bfmtv Marseille Provence. Secondo l'emittente TF1, sul posto sono intervenuti una trentina di vigili del fuoco, impegnati in un'operazione di bonifica di una "bottiglia" esplosiva. Al momento le circostanze precise della deflagrazione e le sue eventuali conseguenze non sono state rese note. I media francesi hanno precisato che l'si è verificata poco prima delle 8, nei pressi della sede del, nell'VIII arrondissement, per la precisione in Avenue Ambroise-Parè. Nella stessa zona hanno sede molti consolati, tra cui quelli di Egitto, Tunisia, Armenia e Sao Tome e Principe.