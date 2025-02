Lapresse.it - Marsiglia, esplosione al consolato russo. Mosca: “Attacco terroristico”

Leggi su Lapresse.it

L’udita questa mattina vicino al, in Francia, è stata causata da due molotov lanciate nel giardino della sede diplomatica poco prima delle 8 di questa mattina. Lo ha appreso l’emittente Bfmtv da una fonte della polizia. Le due molotov sono atterrate nel giardino senza provocare danni o vittime. Russia: “Segni di”“Le esplosioni sul territorio delgeneralehanno tutti i tratti distintivi di un“. Lo ha affermato all’agenzia Tass la portavoce del ministero degli EsteriMaria Zakharova. I media francesi hanno riferito che 2 molotov sono state lanciate nel giardino della sede diplomatica. “Chiediamo che il paese che le accredita adotti misure complete e rapide per indagare, nonché misure per rafforzare la sicurezza delle missioni estere russe”, ha aggiunto Zakahrova.