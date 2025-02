Marotta | Il ciclo di Inzaghi non è finito Investiremo su questi obiettivi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Conclusi i lavori dell’Assemblea dei Soci dell’Inter, che ha ufficializzato nuove nomine nel CdA, il presidente Beppeha parlato in conferenza stampa dallo stadio San Siro. Ecco le sue parole.Nuove nomine eL’assemblea ha approvato una modifica statutaria per consentire riunioni online e ha accolto tre nuovi membri: Max Catanese, Claudia D’Arpizio e Diego Gigliani, scelti dalla proprietà per rafforzare le strategie di sviluppo del club.La lotta per il titoloCon l’Inter capolista e 12 giornate ancora da giocare,ha sottolineato l’orgoglio per il percorso della squadra, tra le migliori in Italia ed Europa. Il campionato resta equilibrato, con tre pretendenti al titolo e un finale entusiasmante all’orizzonte.Strategie di mercatoNessuna rivoluzione, ma un focus su investimenti mirati.