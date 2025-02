Internews24.com - Marotta evidenzia: «Non ci sono più i Baggio e Del Piero: il problema è che mancano le strutture»

di Redazionein occasione dell’evento “Costituzione e sport” ha parlato della mancanza diper avvicinare i giovani allo sportDurante l’evento “Costituzione e sport” che è in corso a Palazzo Lombardia, il presidente dell’Inter, Beppe, ha spiegato l’importanza di averededicate allo sport per fare avvicinare i giovani. Anche la scuola, a detta del dirigente, deve ricoprire un ruolo importante in questo senso mettendo a disposizioneadatte in modo tale da consentire una continuità nel pomeriggio, dopo l’orario scolastico, da dedicare allo sport.PAROLE – «I veri talenti che potevano essere i, gli Antonioni, i Del, arrivano dal mondo dell’oratorio, della strada. Adesso anche l’oratorio deve far pagare la retta. Ecco allora che deve intervenire lo Stato, non ne parlo in maniera critica, il fatto di poter avere le scuole a tempo pieno e far si che accanto alla scuola ci sia la continuità nel pomeriggio può essere un aspetto.