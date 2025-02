Calciomercato.it - Marotta e il mercato: “Cambia il modello dell’Inter”. Svelato il futuro di Inzaghi

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni a 360 gradi del presidente nerazzurro al termine dell’assemblea dei soci del club campione d’ItaliaAssemblea dei soci in casa Inter, con l’elezione del nuovo CDA per la società campione d’Italia. Beppeè intervenuto al termine dei lavoro dalla sala conferenza di San Siro.Beppe(LaPresse) – Calcio.itIl presidente nerazzurro si è soffermato subito sulla corsa scudetto e lo scontro del ‘Maradona’ contro il Napoli: “È un momento ancora interlocutorio, ci sono dodici giornate e tanti punti a disposizione – esordisce– Le prestazioni sul campo ci vedono, anche a livello internazionale, essere al vertice in Italia e questo va a coronamento del lavoro di tutti e della proprietà che ha sempre dato il suo apporto. Siamo primi in campionato e inoltre l’unica squadra rimasta a rappresentare l’Italia in Champions League.