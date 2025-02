Internews24.com - Marotta dopo il Cda: «Oaktree ci farà investire sul mercato, U23? Siamo pronti col progetto, e sul discorso stadio…»

di Redazione, il presidente dell’Inter ha parlatol’assemblea dei soci tenutasi oggi: ecce le sue dichiarazioniLE NOVITA’ – «Abbiamo svolto i lavori in un clima di grande affetto e tranquillità, è stato modificato un articolo dello statuto. Inoltre è stato ratificato l’ingresso nel CDA di tre persone: Max Catanese, il nostro Chief of Staff, e di due personalità importanti, Claudia D’Arpizio e Diego Gigliani. Entrano su indicazione della Proprietà per dare un ulteriore apporto di competenza e professionalità per raggiungere i nostri obiettivi». SULLO SCONTRO DIRETTO CON IL NAPOLI – «Questo momento è interlocutorio, ci sono ancora tanti punti a disposizione da qui a fine stagione. La nostra squadra è al vertice in Italia,primi in campionato,l’unica italiana ancora in corsa in Champions League,ancora anche in Coppa Italia.