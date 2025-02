Internews24.com - Marotta chiarisce: «Come Inter non possiamo perdere di vista la nostra mission, c’è chi non riconosce l’importanza di quell’aspetto»

di RedazioneIl presidente e amministratore delegato dell’, in occasione dell’evento “Costituzione e sport” ha parlato delladel clubDurante l’evento “Costituzione e sport” che è in corso a Palazzo Lombardia, il presidente dell’, Beppe, ha preso parola spiegandodi essere presidente di un clubquello nerazzurro. Inoltre l’ex dirigente della Juve ha spiegato lache vuole portare avanti la beneamata con i giovani e la loro crescita.LA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TIFOSI – «Quando si parla di presidente dell’si parla di una squadra che ha milioni di supporter nel mondo. Non tutti riconoscono la valenza sociale che l’rappresenta, noi abbiamo una filiera di squadra di donne e uomini, tutto questo per avere 700 tesserati. Abbiamo una responsabilità sociale nei loro confronti»IL RUOLO DEI GENITORI NELLA CRESCITA DEI RAGAZZI – «I genitori spesso impongono nei ragazzi delle aspettative pesanti, noi ci troviamo a gestire queste situazioni.