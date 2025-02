Juventusnews24.com - Marotta annuncia: «Stiamo allestendo l’Under 23. Vi svelo il piano dell’Inter per la nascita della seconda squadra»

di Redazione JuventusNews24la formazione Under 23 anche per l’Inter: in arrivo ladei nerazzurri. Le paroleIl presidenteGiuseppe, nella conferenza stampa a margine dell’assemblea degli azionisti tenutasi oggi a San Siro, hato l’arrivo del23 anche in casa nerazzurra. Anche l’Inter è pronta a seguire il modello Juventus Next Gen.– «Posso dirlo ufficialmente, per la prima volta, cheil modello del23, a cui daremo successivamente un nome preciso. Presenteremo la domanda in Federazione e credo non ci saranno problemi, credo dal 25/26 avremo la. In linea di massima giocheremo a Monza, lainsieme ad Ausilio, Baccin, Zanetti e io:valutando tutto, siamo alle ipotesi e non posso dire altro al momento».