Ilnapolista.it - Marotta annuncia che l’Inter non ha un euro: «Punteremo su profili giovani importanti»

Leggi su Ilnapolista.it

chenon ha un: «su»Beppe(presidente del) ha chiaro, qualora ce ne fosse stato bisogno, chedel futuro non avrà un. Non spenderà chissà quanto. Lo hato (sarebbe più corretto dire ribadito) alla conferenza stampa post consiglio d’amministrazione del.La frase chiave è stata:«Posso dire oggi con anticipo che il nostro modello sarà leggermente modificato, la filosofia della proprietà è quella di tornare a fare investimenti suche possano essere asset patrimoniali e possano dare un apporto di qualità a una squadra che comunque già garantisce valori».ha ovviamente parlato del campionato, della volata a tre per lo scudetto e soprattutto esaltato i risultati dei nerazzurri di Milano (perché ormai ci sono anche quelli di Bergamo):«È un momento molto interlocutorio, sappiamo che ci sono ancora 12 giornate di campionato e dunque tantissimi punti a disposizione.