Maria mi sono innamorata Uomini e Donne la storica dama esce con il cavaliere | dopo 10 anni ha trovato l’amore

Leggi su Caffeinamagazine.it

, è arrivato il momento dell’addio di una delle grandi protagoniste di questidieciuna delle concorrenti più amate del programma ha deciso di lasciare il programma in compagnia di un. La decisione è arrivata a sorpresa. Si tratta di una stagione ricca di colpi di scena. Lorenzo Pugnaloni rivela che nella registrazione del dating show oggi, lunedì 24 febbraio 2025, Barbara De Santi avrebbe deciso di lasciare lo studio insieme a Ruggiero,che partecipòfa a.>>“Un messaggio per Tommaso”. Grande Fratello, è quello che lui e il pubblico aspettavano da tempo: cosa succede oraL’uomo in questione, stando a quanto rivela Pugnaloni, si presentò nel dating show nel 2020 per conoscere l’exCarlotta. Avrebbe ora stregato lae “ufficialmente una coppia”, si legge.