Maria 102 anni a tutta vita | Il mio segreto? L’allegria e faccio ancora la sfoglia

Cesena, 24 febbraio 2025 – Quegli occhi celesti, buoni e vivaci. E la sua risata. Una risata così calorosa e avvolgente che non si può dimenticare.Cedioli, nata a Santa Sofia a Forlì nel 1923, davive a Cesena, con la figlia e il genero. Un’energia rara e invidiabile che le permette, a 102, di indossare il grembiule la mattina e farela(quasi ogni giorno). Crea pasta fresca con le sue mani, anziane sì, ma affatto stanche., ci racconti qualcosa di lei. “Io ho più di cent’. Centosono tanti, è un pezzo che cammino. Ma ho la memoria, gli occhi, le mani, per poter fare. Ilè non fermarsi mai. Ho una bella famiglia, con una figlia, due nipoti e tre pronipoti. Loro non rinunciano alle mie tagliatelle”. A 102non fa fatica a tirare lacon il mattarello? “No, nonfatica.