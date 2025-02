Thesocialpost.it - Marco muore così sotto gli occhi del figlio: il dramma del giovanissimo papà

Leggi su Thesocialpost.it

Una tragedia familiare si è consumata domenica 23 febbraio sulla strada vicinale Gonella, nel Brindisino.Albino Molfetta, undi 35 anni, ha perso la vita in un incidente stradale, mentre ilshock, ha assistito a tutta la scena.Leggi anche: Terremoto in Italia, due scosse ravvicinate: tanta paura tra i residentiMolfetta stava percorrendo la strada a bordo della sua Ford Focus, diretta verso Brindisi, quando, per ragioni ancora sconosciute, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è finita fuori strada, ribaltandosi in un campo adiacente. Sull’asfalto sono visibili i segni di una frenata che non è bastata a evitare iltico impatto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, tra cui polizia locale, vigili del fuoco, e il 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.