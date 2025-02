News.robadadonne.it - Marco Bocci: “Il momento che porto nel cuore, quando mi sono ricordato di avere due figli”

Leggi su News.robadadonne.it

Ormai i momenti difficili, per fortuna, alle spalle, e oggiè tornato a recitare ma anche alla sua altra grande passione, la scrittura. Il 28 gennaio è uscito per Salani Le Stanze il suo ultimo romanzo, Nelle tue mani, nella sua pelle, che racconta la storia di Laura, una donna che prova a ricostruirsi una vita dopo una complicata storia d’amore con Manolo, finito in carcere vent’anni prima per tentato omicidio, e l’amore per Francesco, l’uomo che si prende cura di lei. Nelle tue mani, nella sua pelle Laura è riuscita, grazie alla terapia con Anna, a riemergere dalle ceneri della storia con Manolo, terminata nel peggiore dei modi, con lui in manette per il tentato omicidio di uno sconosciuto.