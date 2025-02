Juventusnews24.com - Marchisio e Barzagli tornano in bianconero per la DAZN Infinity League: ufficiale la data dell’evento. Info e dettagli

di Redazione JuventusNews24

Marchisio e Barzagli tornano in bianconero per la DAZN Infinity League, il prossimo 22 marzo 2025. I due grandi ex Juventus parteciperanno alla DAZN Infinity League, come comunicato dal club bianconero sui social.

Marchisio e Barzagli sono pronti a tornare in bianconero per la DAZN Infinity League il 22 marzo ⚪️⚫️ Non vediamo l'ora di scendere in campo 🔥🔥 pic.twitter.com/vA90gArhUg— JuventusFC (@juventusfc) February 24, 2025

NOTA JUVE – «Marchisio e Barzagli sono pronti a tornare in bianconero per la DAZN Infinity League il 22 marzo. Non vediamo l'ora di scendere in campo».