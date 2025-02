Fanpage.it - Marchio Plasmon in vendita? Preoccupazione per lo storico stabilimento di Latina

Preoccupati per il passaggio di proprietà e per il futuro dei lavoratori pontini, i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno chiesto alla direzione italiana del gruppo un incontro urgente per discutere del futuro e delle reali intenzioni dell'azienda.