Marchi storici e obiettivi comuni

LA STORIA di Casa Optima è il risultato dell’unione di aziende con radici profonde e un’eredità di eccellenza nel mondo della gelateria, della pasticceria e del beverage. Un percorso che attraversa più di un secolo di innovazione e artigianalità, culminando nella creazione di un gruppo leader mondiale nel settore. Al suo interno c’è uno storico della pasticceria artigianale, come Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani. Fondata nel 1936, Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani si afferma nel panorama della produzione dolciaria Made in Italy. L’azienda si distingue per un portafoglio di ingredienti di altissima qualità, tra cui selezionate varietà di cioccolato, paste premium di nocciola e pistacchi certificati Dop e Igp. Moltissima storia c’è anche dietro ad un altroo del gruppo, Giuso Guido, azienda specializzata nella produzione di ingredienti composti e semilavorati per la pasticceria e la gelateria artigianali.