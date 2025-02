Lapresse.it - Marche, presentati i progetti di innovazione sociale del terzo settore

“Un bellissimo lavoro corale che rende, per la prima volta, tutti protagonisti”: così l’assessore al volontariato e, Chiara Biondi, ha aperto l’incontro pubblico di questa mattina di presentazione deirivolti alai quali la Regione destina otto milioni di euro tramite due avvisi finanziati dal FondoEuropeo plus 2021/2027. “La forza del percorso sta nel coinvolgimento di tutte le parti, un lavoro capillare per cercare di capire i bisogni della collettività – ha aggiunto Biondi – senza di voi non saremmo qui a raccontare una delle pagine più importanti di questa amministrazione”.Il tavolo Un tavolo dell’creato con il Csv, il Forum dele tutte le parti che si occupano dicompresa la cooperazione: “E’ stato un bellissimo esempio di amministrazione condivisa, abbiamo lavorato a stretto fianco scrivendo insieme le linee guida che poi hanno portato all’avviso pubblico ‘cucito’ su quelle che sono le esigenze che arrivavano effettivamente dal territorio.