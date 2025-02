Ilrestodelcarlino.it - Maratona, Bologna, Virtus e Fortitudo: quattro eventi domenica 2 marzo, rischio paralisi in città

, 24 febbraio 2025 - Sarà di sicuro unaall'insegna di tanto sport quella del 2, ma anche non facile per molti bolognesi. Alla prevista TermalMarathon ci saranno infatti la partita di calcio-Cagliari alle 15,-Olimpia Milano alle 18.15 e-Real Sebastiani alle 18.in un'unica giornata, di cui sono quello dellaera previsto e annunciato da tempo. Il Comune aveva dato comunicazione alla Figc della 'concomitanza' ma per ora la partita delal Dall'Ara resta fissata per le 15. "Chiederemo un posticipo almeno alle 18 - spiega l'assessora allo Sport, Roberta Li Calzi -, ma sarà estremamente difficile ormai, vorrà dire che bisognerà cercare di trasformare una criticità in un'opportunità, anche se non sarà facile, ma ci riusciremo con l'aiuto di tutti'.