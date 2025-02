Milleunadonna.it - Mara Venier approfitta dell'assist di Gabbani e risponde alle accuse su Olly: "Altrimenti vengo accusata di molestie"

Leggi su Milleunadonna.it

Si fa presto a dire molestie. In questo clima di cacciastreghe e di eccesso di politically correct può capitare di ritrovarsi sotto accusa anche solo per un gesto del tutto innocente, magari per un semplice consiglio dato più da madre che da collega, con quell’apprensione e quell’affetto che hanno gli adulti nei conf.