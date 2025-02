Oasport.it - Manila Flamini: “La svolta è arrivata con Giorgio Minisini. Ora si è persa la parte artistica del nostro sport”

Leggi su Oasport.it

ha scritto la storia del nuoto artistico italiano insieme a. Una carriera straordinaria quella della nuotatrice romana, che ha conquistato medaglie sia ai Mondiali (il primo oro di sempre per l’Italia) sia agli Europei. Nell’ultima puntata di OA Focus, uno dei programmi che trovate sulla pagina YouTube di OAsi è raccontata, ripercorrendo i suoi anni da atleta.Uno sguardo prima di tutto alla carriera e alle medaglie mondiali, soprattutto quelle connel duo misto che hanno cambiato la storia del nuoto artistico azzurro: “Sicuramente il ricordo indelebile è la medaglia d’oro a Budapest, anche perchè è il primo della storia del nuoto artistico italiano. Lavera, però, è stato il bronzo sempre cona Kazan nel 2015, perchè, con la squadra che per due quadrienni olimpici era risultata la prima delle escluse, aveva dato l’opportunità di far vedere che anche l’Italia era una nazione competitiva e che stava lavorando per arrivare sui primi gradini del podio.