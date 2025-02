Ilmessaggero.it - Mangiano sushi al ristorante, otto persone intossicate: chiuso il locale in centro a Pescara

Leggi su Ilmessaggero.it

Sospensione dell'attività per ungiapponese, in pieno, dopo un sospetto di tossinfezione alimentare che ha colpitoclienti. Tutti hanno dovuto far ricorso.