Lanazione.it - Mangia più sano e risparmia tempo e soldi con questa friggitrice ad aria: ora in offerta a prezzo bomba

Leggi su Lanazione.it

Se ami cucinare ma hai pocoda dedicare ai fornelli, laadCOSORI da 5,5 L è la soluzione perfetta per te. Grazie alla tecnologia Thermo IQ e ai suoi 1700W di potenza, riduce i tempi di cottura fino al 50% rispetto a un forno tradizionale, permettendoti di preparare piatti gustosi in modo rapido ed efficiente. Dotata di un display digitale intuitivo e 11 funzioni preimpostate, ti aiuta a cucinare con l'85% di olio e grasso in meno, rendendo ogni pasto piùsenza rinunciare al sapore. Ma il risparmio non è solo in calorie:consuma fino al 55% in meno di energia rispetto a un forno, aiutandoti a ridurre i costi in bolletta. E ora arriva la vera occasione: su Amazon puoi acquistarla a soli 89,99€ grazie allo sconto adel 10%, con un risparmio totale del 36% rispetto alconsigliato.