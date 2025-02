Internews24.com - Mandas, prima l’Inter e poi il rinnovo con la Lazio: Baroni pronto a confermarlo tra i pali contro i nerazzurri?

di Redazionee poi ilcon latra i? Il piano per il portiere grecoNei mesi scorsi il nome di Christosera finito nel mirino degli uomini del calciomercato Inter, i quali poi in estate hanno virato su Josep Martinez. Domani i due portieri si sfideranno: se infatti lo spagnolo è stato chiamato in causa da Inzaghi dopo l’infortunio di Sommer, il greco è invece sulla corsia di sorpasso su Provedel per il ruolo di titolare nella. Questo il punto fatto dal Corriere dello Sport, con i biancocelesti che sono pronti a blindare il portiere greco con undi contratto.– «A San Siro toccherà di nuovo a lui, a Christos. E poi, a seguire, c’è anche undi contratto ad attenderlo,per essere firmato.