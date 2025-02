Agi.it - Maltrattamenti, botte e risate. Gli agghiaccianti trattamenti in una Rsa del Lago di Como

AGI - Un buco nell'osso sacro di una donna per le piaghe non curate. Un clistere inserito schiaffeggiando la paziente e facendola urlare per la manovra brusca. "Al quarto piano ci sono gli operatori più violenti". E' stato un ex dipendente della Rsa 'Sacro Cuore' di Dizzasco, nell'altodi, a denunciare nell'agosto dell'anno scorso isu persone anziane o affette da malattie psichiatriche e a far partire l'indagine che ha portato a sette arresti di cinque donne e due uomini. Ha fatto i nomi e indicato altri possibili testimoni, tra i quali una ex tirocinante. "È tutto vero, non ho denunciato per paura" ha raccontato ai carabinieri soffermandosi su un atteggiamento che l'aveva colpita. "Ogni volta che tentavo di avvicinarmi, loro alzavano le mani a protezione del capo come a voler parare un possibile colpo che vi veniva tirato, e' il gesto di chi e' abituato a ricevere colpi improvvisi", si legge in un passaggio della sua deposizione contenuta nell'ordinanza letta dall'AGI.