Maltratta e minaccia di morte i genitori | 38enne allontanato da casa

Lucca, 24 febbraio 2025 – Un uomo di 38 anni è statodallafamiliare dopo tutta una serie di comportamenti violenti, sia fisici che psicologici, nei confronti deiconviventi. Li avrebbeti die messo più volte a soqquadro l’abitazione quando andava in escandescenze. Una situazione diventata oramai insostenibile per i, che dopo l’ultima lite, pochi giorni fa, temendo per la propria incolumità, hanno deciso di passare la notte in macchina. Dopo le indagini, il 20 febbraio la Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza del gip del tribunale di Lucca che ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dallafamiliare con divieto di avvicinamento sia aiche alla propria figlia di 17 anni, che convivevano con lui. Maurizio Costanzo