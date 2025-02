Iltempo.it - Maltempo marcatissimo e calo delle temperature. Sottocorona e la coda invernale

È l'ultima settimana di febbraio: reggerà il tempo ben lontano dal freddoe da piogge pesanti? Sembra proprio di no, almeno secondo Paolo, meteorologo di La7, che dà un quadro generale della situazione e che descrive questo cambiamento: “La presenza ingombrante nell'immagine da satellite di questa perturbazione che viene dall'Atlantico, ne abbiamo viste anche molte arrivare ai confini del continente europeo poi lì fermarsi perché l'altra pressione che c'era sull'Europa impediva l'ingresso, questa invece è entrata già sulla penisola Iberica e su tutta la parte occidentale del continente. Sull'Italia ancora quelle nuvole in prevalenza deboli”. Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 24 febbraio, ci dàpiogge al momento appena deboli, si potrebbero rinforzare un poco nel corso della giornata sulla Liguria di Levante e sull'alta Toscana e poi presentarsi in maniera molto isolata quelle moderate, quelle deboli ci possono essere, anche su alcune zone del centro e del sud.