Thesocialpost.it - Maltempo, allerta meteo domani 25 febbraio: le regioni a rischio

Leggi su Thesocialpost.it

Iltorna a colpire l’Italia con piogge, temporali eidrogeologico, portando a un’gialla per la giornata di martedì 25su alcunedel Centro. La situazione è determinata dall’effetto combinato di una perturbazione in allontanamento e un’altra in avvicinamento, che insieme genereranno nuvolosità diffusa e precipitazioni localmente intense.LeSulla base delle previsionie dei fenomeni già in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con lecoinvolte, ha emesso un’gialla peridrogeologico su diversi settori di Lazio, Toscana e Umbria. La principale criticità è rappresentata dalle piogge che interesseranno aree già colpite dal, aumentando ildi frane e allagamenti.