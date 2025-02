Lanazione.it - Malore a teatro. Donna soccorsa dalla moglie del sindaco

PONTEDERAMomenti di apprensione sabato sera alEra durante lo spettacolo teatrale "Migliore" con protagonista il bravo attore romano Valerio Mastandrea. Durante la rappresentazione unache era seduta in sala ha accusato un. Chi era con lei e le persone a lei vicine hanno subito richiamato l’attenzione del personale del. Sono state accese le luci e lo spettacolo è stato sospeso. In sala era presente ilMatteo Franconi con laChiara Lelli (i due nella foto) che è medico di medicina generale dell’Asl Toscana nord ovest. La dottoressa Lelli è stata la prima a prestare soccorso allae a prestate le cure del caso, in attesa che arrivassero i sanitari del 118, nel frattempo allertati dal numero unico 112. La dottoressa Lelli ha praticato tutte le manovre e richieste in casi come quello accaduto l’altra sera alEra contribuendo a mantenere i parametri vitali.