Malattia COVID-19 non sarà più paragonata a ricovero e tornerà la decurtazione economica per l’assenza I dettagli

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Decreto PA (attualmente divulgato come bozza e pertanto soggetto a modifiche) prevede una modifica normativa che stabilisce come il periodo didovuto al-19 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonpiù equiparato alospedaliero, ma verrà conteggiato nel periodo di comporto.L'articolo-19, nonpiùlaper. I