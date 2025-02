Ilrestodelcarlino.it - Malagoli, gol decisivo al fotofinish. Pareggio prezioso dello United

FIORANO 2CARPI 2 FIORANO: Baciocchi, Bach, Balestri (94’ Kwakye), Torlai (83’ Olmi), Mastroleo, Hardy, Canalini, Guidetti (87’ Hoxha), Neri, Bianchini, Opoku (72’ Wusu). A disp. D’Arca, Vacondio, Hadine, Malivojevic, Rrushi. All. Farolfi.CARPI: Mora, Gianasi (87’ Amedei), Vezzani, Garlappi (59’ De Marino; 76’ Baraldi), Cinelli, Kundome, Posponi (66’), Mebelli, Addae, Nadiri, Crispino (74’ Coscelli). A disp. Malagutti, Paramatti, Mariconda, Pignatti. All. Bonissone. Arbitro: Sani di Faenza Reti: 25’ Nadiri, 52’ Neri, 65’ Bianchini, 97’Note: ammoniti Mastroleo, Kundome, Bach, Torlai, Guidetti, Neri. Un gol al 97’ diregala alloCarpi un punto d’oro nello scontro salvezza di Fiorano, che resta a -3. Al 25’ cross da sinistra di Vezzani, Addae colpisce con la coscia impegnando Baciocchi, il tap in di Nadiri vale l’1-0.