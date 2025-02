Isaechia.it - Maika Randazzo parla dell’avventura sfumata al Grande Fratello dopo l’esclusione di Lino Giuliano poi confessa: “Helena mi piace molto! Shaila e Lorenzo? Stenderei un velo pietoso perche?…

Leggi su Isaechia.it

è stata ospite a Casa Lollo e, intervistata daPugnaloni, si è espressa su parecchie questioni.La ragazza è stata una tentatrice dell’ultima edizione estiva di Temptation Island, durante la quale è parsavicina ache quest’ultimo ha interrotto la sua relazione con Alessia Pascarella, i due sembravano aver iniziato una frequentazione. Di fatto il tutto durò ben poco. Non sono mai mancate, però, reciproche stoccate social tra le due ragazze.Ora chee Alessia sono tornati ufficialmente insieme,ha voluto esprimere il proprio parere su tutta la vicenda, anche a proposito della loro recentissima presunta crisi. Ecco le sue parole, che ridimensionano categoricamente l’importanza che la sua breve frequentazione conha avuto per lei:Alessia ha detto che non potrebbe mai esserci un rapporto civile tra noi? Io penso che il rapporto civile sia dato da unaintelligenza.